PKW kollidiert Fahrrad: 65-Jähriger auf Motorhaube geladen und zu Boden geschleudert

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am Samstag, 9.12.2023, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich in der von-der-Heydt-Straße in Saarbrücken-Burbach ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Ein 87-jähriger PKW Fahrer aus Heusweiler befuhr mit seinem Peugeot 308 die von-der-Heydt-Straße aus der Brunnenstraße kommend in Fahrtrichtung Parallelstraße. Vor ihm in gleicher Richtung befuhr ein 65-jähriger aus Burbach mit seinem Fahrrad den dort befindlichen Radweg.

In Höhe des Anwesens von-der-Heydt-Straße 2 kollidierte der PKW Fahrer aus noch unbekannter Ursache, vermutlich wohl auch aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse, mit dem davor befindlichen Fahrradfahrer. Dieser wurde kurzzeitig auf der Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und in der Folge zu Boden geschleudert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war weiter fahrbereit, das Rad wurde stark beschädigt. Eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit konnte bei beiden Unfallbeteiligten nicht festgestellt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)