Hochwasser: Steigende Wasserstände für Rhein und Mosel erwartet

MAINZ. Die Wasserstände von Rhein und Mosel werden laut Vorhersage in den kommenden Tagen steigen. «Aufgrund des für das Wochenende vorhergesagten Tauwetters mit Regen werden die Wasserstände am Oberrhein ab dem morgigen Sonntag stark ansteigen», teilte die Hochwasservorhersagezentrale beim Landesamt für Umwelt in Mainz am Samstag mit. «Am Mittelrhein ist ab Sonntag ebenfalls mit einem starken Anstieg der Wasserstände zu rechnen, der sich bis zum folgenden Wochenende fortsetzen wird.»

Am Pegel Koblenz etwa werde zu Wochenbeginn ein Überschreiten der Meldehöhe von 500 Zentimetern erwartet. Über mögliche Höchststände lasse sich noch nichts sagen, hieß es. Auch die Pegelstände an der Mosel sollen laut Hochwasservorhersagezentrale am Sonntag steigen.

«An Lahn, Sieg, Nahe und Glan ist in der Nacht zum oder am Sonntag ebenfalls das Überschreiten von Meldehöhen möglich», hieß es. Nach derzeitigen Prognosen seien diese aber nur kurzzeitig.