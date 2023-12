Auf Fußgängerweg gegen Laternenpfosten gedonnert: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

In Altwies wurde der Polizei gegen 18.35 Uhr am 8.12.2023 ein Fahrer gemeldet, der auf einem Fußgängerweg gegen einen Laternenpfosten gefahren war und nun feststecken würde. Der Mann konnte an Ort und Stelle angetroffen werden. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, weshalb sein Führerschein eingezogen wurde.

Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife auf einen Fahrer aufmerksam, der in der rue de Luxembourg in Esch-Alzette eine rote Ampel missachtete. Das Fahrzeug wurde kurz darauf gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen. Aufgrund des positiven Resultats wurde dessen Führerschein eingezogen.

In der gleichen Nacht wurde eine Polizeistreife in der route de Gilsdorf in Diekirch auf einen Fahrer aufmerksam, der den Kreisverkehr in umgekehrter Richtung befuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt. Da der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde entschieden ihn einem Alkoholtest zu unterziehen. Diesen verweigerte der Fahrer allerdings, weshalb ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Ebenfalls in der Nacht des 9.12.2023 wurde ein Fahrzeug in der rue Goethe in Luxemburg-Stadt gemeldet, welches dort mit beschädigten Reifen mitten auf der Fahrbahn stehen würde. Ersten Informationen nach war der Fahrer mehrmals gegen die Bordsteinkante gefahren, weshalb sein Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig war. An Ort und Stelle wurde er einem Alkoholtest unterzogen, der positiv verlief. Ein provisorisches Fahrverbot wurde folglich ausgestellt. Allerdings wurde der stark alkoholisierte Mann daraufhin zunehmend aggressiv und begann, die Beamten zu beleidigen. Aufgrund seines Zustands wurde er nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)