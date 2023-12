Schmorbrand in Hochhaus: Rund 50 Wohnungen geräumt – Kinder unter den Verletzten

WÖRTH. Bei einem Schmorbrand in einem Hochhaus in Wörth (Landkreis Germersheim) sind laut Polizei etwa 50 Wohnungen geräumt worden. Eine vierköpfige Familie habe bei dem Brand in ihrer Wohnung im zehnten Obergeschoss eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten seien auch Kinder.

Der Brand am späten Freitagabend sei vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, hieß es in der Mitteilung. Die Menschen aus den geräumten Wohnungen seien von der Feuerwehr und der Stadt betreut worden. Sie konnten nach dem Löschen wieder zurück in ihre Wohnungen. (Quelle: dpa)