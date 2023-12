Bitburger Weihnachtsmarkt startet durch: Gemütliche Stunden und musikalische Höhepunkte

BITBURG. Der Bitburger Weihnachtsmarkt startet wieder durch. Zum Auftakt trafen sich die Verantwortlichen des Gewerbevereins, Landrat Andreas Kruppert, Bürgermeister Joachim Kandels und alle Sponsoren, um gemeinsam mit den vielen Besuchern aus Bitburg und Umgebung auf dem Spittel zu feiern. Als musikalischer Höhepunkt heizte die Coldplay- Coverband SKY FULL OF STARS dem Publikum ein.

Großen Applaus ernteten auch Carmen und Sebastian Schaffer für den musikalischen Auftakt und natürlich das diesjährige Bitburger Christkind, die 12-jährige Lena. Noch bis zum 17. Dezember gibt es täglich tolle Programmpunkte, viele schöne Stände und eine heimelige, vorweihnachtliche Atmosphäre.

Nach dem musikalischen Auftakt begrüßte Lars Messerich, Vorsitzender des Bitburger Gewerbevereins, die Besucher zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Er dankte nochmals allen Beteiligten, die bei der Vorbereitung des Marktes tatkräftig mitgeholfen haben und denjenigen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die Durchführung ermöglichten. Auch Bürgermeister Joachim Kandels, Landrat Andreas Kruppert und die anwesenden Vertreter der Sponsoren sprachen Grußworte und freuten sich über die vielen Besucher, die zum Weihnachtsmarktauftakt gekommen waren.

Als Höhepunkt des Abends begeisterte dann die Coldplay-Coverband SKY FULL OF STARS die Besucher auf dem Bitburger Weihnachtsmarkt. Sänger Tobias „Sly“ Weber verteilte erstmal ein paar warme Mützen im Publikum, bevor es dann so richtig los ging. Die Band spielte perfekten Livesound mit eigens vorproduzierten Elementen und bot so eine ansprechende, mitreißende Show. Viele der begeisterten Fans sangen jedes der dargebotenen Lieder der weltbekannten Band Coldplay textsicher mit.

Noch bis zum 17. Dezember, täglich ab 12.00 Uhr, läuft der diesjährige Weihnachtsmarkt, und bis dahin können sich die Bitburger und ihre Gäste auf viele gemütliche Stunden und Programmhöhepunkte freuen.

Das Programm der letzten drei Weihnachtsmarkt-Tage:

Freitag, 15. Dezember 2023

19:00-21:00 RAINER TURES BAND

Samstag,,16. Dezember 2023

13:30 – 15:20 Tanzcenter Bitburg

15:30 – 16:30 Chor Cantando

16:40 – 17:00 Dancing Kings & Queens

17:00 – 17:30 Bit Tones

Sonntag, 17. Dezember 2023

13:30 – 14:30 MV Wolsfeld

14:45 – 15:45 Städtischer MV Bitburg

16:00 – 17:00 Horns on Fire

18:30 – 19:00 Abschlussfeier

19:00 – 21:00 FRANK ROHLES PRÄSENTIERT „ZENTURY XX“ (Quelle: Stadt Bitburg)