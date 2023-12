Eifelkreis: Holztransport 11,5 Tonnen zu schwer – Unternehmen ist kein Unbekannter

GINDORF. Die Zahl der überladenen Holztransporte ist für 2023 weiter hoch. Am gestrigen Mittag kontrollierten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier wieder einmal einen Langholztransport im Bereich Gindorf.

Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht einer deutlichen Überladung. Der mit Fichten beladene Langholztransport war auf dem Weg von Hermeskeil in ein Sägewerk in Belgien. Bei einer Verwiegung mit der polizeieigenen Waage wurde letztendlich, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen, ein Gesamtgewicht von 51,5 Tonnen festgestellt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten noch einen Reifenschaden am Nachläufer-Anhänger fest, der im Anschluss ein Aufsuchen einer Werkstatt erforderte.

Die Weiterfahrt wurde wegen der Überladung umgehend untersagt und erst gestattet, nachdem ein Teil der Fichtenstämme abgeladen, das zulässige Gesamtgewicht erreicht und der beschädigte Reifen ersetzt wurde. Man möchte sich hier nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn der beschädigte Reifen des überladenen Sattelzuges – mit einem Gewicht von über 51 Tonnen – geplatzt wäre…

Erst am letzten Freitag stoppten die Beamten der Schwerlastkontrollgruppe einen Langholztransport des gleichen Unternehmens bei Weinsheim, welcher ebenfalls ein Gesamtgewicht von knapp 49 Tonnen auf die Waage brachte und somit neun Tonnen überladen war. Dieser war auf dem Weg von St. Vith (B) in ein Sägewerk im Westerwald. Hier wurde im Laufe des Tages ein Teil der geladenen Fichtenstämme auf einen zweiten Holztransport umgeladen.

In beiden Fällen leitete die Polizei gegen den jeweiligen Fahrer ein Bußgeldverfahren ein und gegen das Unternehmen ein Verfahren, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. Da die Zahl der deutlich überladenen Holztransporte nicht abnimmt, werden seitens der Polizei die Kontrollen in nächster Zeit weiter fortgesetzt. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)