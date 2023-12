“Lions Soccer Academy“: Von Trierern gegründete Fußballschule lädt zum 1. Fußballcamp für Kids

TRIER. “Die Vorfreude bei Alexander Shehada (23) und Mahmoud Hammoud (21) ist groß: Die beiden fußballbegeisterten Trierer gründeten in diesem Jahr die Fußballschule „Lions Soccer Academy“ und starten Anfang des Jahres ihr erstes Fußballcamp in Trier. An den Terminen 2., 3. und 5. Januar – jeweils von 15 bis 19 Uhr – erwartet die Kids im Alter von fünf bis 15 Jahren ein dreitägiges Fußballerlebnis im „EXICE Fitness Trier“ (ehemals „Bodystyle“). Dabei steht neben der Förderung der sportlichen Entwicklung insbesondere der Spaß der Kinder im Vordergrund.

Mit der Gründung einer eigenen Fußballschule verwirklichten die beiden aktiven Fußballer eine gemeinsame Idee, bei der den Mädels und Jungs mit auf den Weg gegeben werden soll, dass im Fußball durch harte Arbeit, Ehrgeiz und mit der richtigen Einstellung alles machbar und möglich ist.

Dabei gehören spezielles Individualtraining, Athletiktraining, Mannschaftstraining sowie Fußballcamps gehören zu den Angeboten der „Lions Academy“. Die bisherige Resonanz ist riesig, und die Nachfrage groß: So besuchen die beiden beispielsweise auch regelmäßig Schulklassen und sorgen für eine Sportstunde der besonderen Art.

Dreitägiges Fußballcamp in Trier

An den drei Fußballcamp-Tagen in der Trierer Metternichstraße, erwartet die teilnehmenden Kinder ein Auswahl ausgefallener und cooler Trainingseinheiten verbunden mit purem Spaß und natürlich viel Motivation. Neben dem Training mit einem lizensierten Trainer-Duo, der ausgiebigen Versorgung mit Lunchpaketen und Getränken, erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein eigenes Trainings-Shirt, einen Pokal und eine Urkunde als Erinnerung.

Tolle Resonanz – Zusatztermin kann angeboten werden

Da der erste angebotene Termin des Camps schnell ausgebucht war, freuen sich Shehada und Hammoudi einen weiteren Termin (2. 3. und 5. Januar) anbieten zu können. Die lizenzierten Trainer sind natürlich auch selbst aktiv im Fußballsport und verstehen es, ihre bereits umfangreichen Erfahrungen perfekt zu vermitteln. Der “Trierer Jung” Mahmoud Hammoud schnürt die Fußballschuhe nach Stationen in Tarforst und St. Matheis derzeit bei der SG Zewen Langsur. Der gebürtige Trierer Alex Shehada sammelte schon Erfahrung in der Jugend des FCK’s, kickte schon in der Regionalliga und spielt aktuell in der Oberliga bei Wormatia Worms.

ANMELDUNG und weitere INFOS:

Anmelden könnt ihr euch per WhatsAppunter: 01573-5522941 oder per Mail an info@lions-soccer-academy.de. Der Preis für die drei Tage – inklusive aller Leistungen – beträgt 120 Euro pro Kind.

Weitere Infos findet ihr auch unter: https://www.lions-soccer-academy.de Auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook erhaltet ihr ebenso einen tollen Einblick in die Arbeit der “Lions Soccer Academy” und bleibt natürlich immer auf dem Laufenden. Schaut doch mal rein – es lohnt sich!