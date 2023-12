Kreis Bitburg-Prüm: Geldautomat in Daleiden in die Luft gesprengt – Bilder der Verwüstung (Galerie)

DALEIDEN. In der Nacht zum Dienstag, 5. Dezember, meldeten Zeugen am frühen Dienstagmorgen einen lauten Knall im Eifelort Daleiden im Kreis Bitburg-Prüm. Umbekannte hatten den örtlichen Doppel-SB-Automaten der Sparkasse und Volksbank in die Luft gesprengt und versucht Bargeld zu erbeuten.

Vor Ort bot sich den Ermittlern ein Bild der Zerstörung: Neben der Station selbst, wurde auch das Gastgebäude nebenan massivst in Mitleidenschaft gezogen. Kriminalpolizei und das Sprengstoffkommando begutachteten den Tatort und sicherten Beweise und Erkenntnisse.

Die Polizei geht derzeit von drei Tätern aus. Während einer im PKW wartete, öffneten zwei weitere gewaltsam die Eingangstür zum Vorraum, um Zugang zum Geldautomaten zu erlangen. Im Weiteren scheiterten sie bei dem Versuch, den Geldautomaten aufzusprengen.

Ohne Beute flüchteten die Täter in einem hoch motorisierten, dunklen Fahrzeug in Richtung Arzfeld/Lützkampen und möglicherweise weiter nach Belgien. Auffällig waren die Auspuffgeräusche des PKW, die Fehlzündungen suggerierten.

Den durch die Tat entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Die sich neben dem Tatort befindliche Postfiliale hat keinen Schaden genommen und ist normal geöffnet, teilte der Bürgermeister mit. Zeugen, die konkrete verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden. Polizei Prüm; Telefon: 06551-9420