Deutschland bei Heim-EM gegen Schottland, Ungarn und Schweiz

HAMBURG. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der Heim-EM 2024 in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die feierliche Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Das Eröffnungsspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in München gegen Schottland, vier Tage später ist Ungarn in Stuttgart der zweite Gegner.

Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Das ergab die EM-Auslosung am Samstag in Hamburg.

Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale, in dem es für Deutschland schon gegen Spanien oder England gehen könnte.