Wasser dringt durch Leck ein: Frachtschiff im Rhein bei Lorch auf Grund gelaufen

LORCH/BINGEN. Ein Frachtschiff ist am Samstag auf dem Rhein bei Lorch auf Grund gelaufen. In einem Notruf habe die Besatzung berichtet, dass Wasser durch ein Leck in das Schiff dringe, teilte die Feuerwehr Lorch mit.

Die alarmierten Einsatzkräfte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und Rheinland-Pfalz stellten den Angaben zufolge später fest, dass nur geringe Mengen Wasser in den Maschinenraum eingedrungen waren.

Das Leck wurde durch die Schiffsbesatzung abgedichtet. Bei dem Zwischenfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Der Schiffsverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen. Der Einsatz habe nach eineinhalb Stunden beendet werden können, teilte die Feuerwehr mit.

Bereits am Donnerstagmittag war es bei Lorch zu einem anderen Zwischenfall auf dem Rhein gekommen, der einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst hatte. Ein Frachtschiff war in Brand geraten. Der Brand wurde schließlich gelöscht, verletzt wurde niemand.