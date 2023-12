++ Aktuell: Trier-Pfalzel – Großer Sucheinsatz auf der Mosel – Das soll passiert sein ++

TRIER/PFALZEL. Am heutigen Samstagvormittag, 2. Dezember, kam es in Pfalzel zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften der Feuerwehren, Polizei und THW in Trier-Pfalzel.

Demnach konnten Zeugen gegen 9 Uhr eine weibliche Person auf der Pfalzeler Eisenbahnbrücke, welche über die Mosel geht, beobachten. Die Person stand hinter dem Brückengeländer und machte den Eindruck, die Brücke hinabspringen zu wollen. Die weibliche Person wurde als etwa 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkle längere Haare und mit dunklem Trainingsanzug bekleidet, beschrieben. Ob die Person letztlich von der Brücke in die Mosel sprang, konnten die Zeug/-innen nicht beobachten, da diese sich in einem vorbeifahrenden Zug befanden.

Auf Grund dieser Meldung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Wasserrettung der Feuerwehren Trier und Schweich, sowie die Wasserschutzpolizei Trier führten die Suche auf der Mosel durch. Die Suchmaßnahme wurde von einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagen der Polizei Schweich und Trier und der Bundespolizei Trier unterstützt. Außerdem hielten sich Taucher des DLRG bereit. Die bislang durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden einer Person. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich die beschriebene Person in einer hilflosen Lage befindet.

Die Suchmaßnahmen durch die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehren werden aktuell weiter durchgeführt. Zeug/-innen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

(Quelle: Polizei)