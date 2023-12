HOWALD/HESPERINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Donnerstagmorgen, 30.11.2023, in der Rue Edouard Oster in Howald ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter bei Arbeiten vom Hausdach stürzte und mehrere Meter in die Tiefe fiel.

Trotz notärztlicher Versorgung vor Ort verstarb der 53-jährige Mann noch an der Unfallstelle.

Die Gewerbeaufsicht sowie die Police technique begaben sich zur Klärung des genauen Unfallhergangs zum Unfallort.