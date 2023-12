TRIER. Wie die Stadtwerke Trier am Mittwoch mitteilen, konnten die Baumaßnahme in der Walramsneustraße bereits am Mittwoch, 29.11.2023 abschließen.

Damit enden die Netzarbeiten zwei Tage früher als ursprünglich geplant.

Das Parkhaus Hauptmarkt ist damit ab 16.00 Uhr am Mittwoch wieder wie gewohnt befahrbar.

Auch die Umleitungen über die Bruchhausenstraße sind aufgehoben. Gleiches gilt für die Umleitungen der Buslinien: 1,2,7,9 und 14.