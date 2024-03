Trier: Live-Musik, Nikolaus und Co. – Das tolle Adventsprogramm in der Trier-Galerie

TRIER. Es funkelt und leuchtet derzeit in Triers beliebtem Shoppingcenter in der Innenstadt – Die Adventszeit und der vorweihnachtliche Glanz ist eingekehrt in die wunderschön geschmückte Trier Galerie. Bei gemütlicher und warmer Atmosphäre lädt das Center mit seiner vielfältigen Anzahl an Geschäften zum Weihnachts-Shopping und Verweilen ein.

Wie in jedem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr ein tolles Adventsprogramm inmitten der glanzvollen Atmosphäre in der Trier Galerie. Tolle Live-Auftritte, ein Kasperletheater für Kinder, ein toller Foto-Point sowie der Nikolaus der natürlich auch in die Trier Galerie kommt, sind nur einige Highlights.

Das Adventsprogramm der Trier-Galerie im Überblick: