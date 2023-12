Mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger flüchtet durch Bitburg – Festnahme nach Verfolgung!

BITBURG. Am heutigen Mittwochnachmittag konnte eine mit Haftbefehl gesuchte Person durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Bitburg auf dem zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg gesichtet werden. Erst mit Unterstützung weiterer Käfte und nach einer längeren Verfolgung konnte der Mann schließlich eingeholt werden.

Demnach versuchte sich der gesuchte 35-Jährige der angedachten Festnahme, zunächst durch die Dauner Straße und anschließend durch die Bitburger Innenstadt, zu entziehen. Er konnte schließlich durch die verfolgenden Beamten sowie hinzugezogenen Unterstützungskräfte im Bereich der Römermauer nach längerer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden, nachdem er zuvor im unteren Bereich einer Treppe stürzte.

Der Gesuchte wurde anschließend festgenommen und in eine umliegende Justizvollzugsanstalt verbracht.