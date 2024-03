Kürenzer Nachwuchshelden gewinnen Völkerballturnier der Jugendfeuerwehren

TRIER. 120 Kinder und Jugendliche der Trierer Jugendfeuerwehren haben während des traditionellen Völkerballturniers des Stadtjugendfeuerwehrverbandes am 25. November in der Toni-Chorus-Halle um den ersten Platz gekämpft. In der Altersklasse 1 (10 bis 14 Jahre) traten 13 Mannschaften an, den ersten Platz belegte die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Kürenz vor der Mannschaft aus Zewen. Dritter wurde die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Ehrang. Weil es in der Altersklasse 2 (15 bis 18 Jahre) nur eine Mannschaft gab, traten kurzerhand die Betreuerinnen und Betreuer gegen die älteren Mitglieder von Triers Jugendfeuerwehren an – es gewannen die Erwachsenen. Erstmals spielten die Mannschaften in neuen Trikots mit der Aufschrift „Nachwuchshelden“, die die Sparkasse Trier dem Stadtjugendfeuerwehrband gesponsert hat.

Bei der anschließenden Siegerehrung würdigte Triers Feuerwehrdezernent Ralf Britten die Leistung der Jugendfeuerwehren: „Wenn ich mir anschaue, wie viele Feuerwehrleute bei der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren aus der eigenen Jugendarbeit kommen, dann spricht das für sich.“ Vor allem die Betreuerinnen und Betreuer leisteten neben ihrem eigentlichen ehrenamtlichen Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren noch zusätzlich die Ausbildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen. „Danke für so viel Herzblut und Engagement!“

Triers stellvertretender Feuerwehrchef Dr. Andreas Palzer betonte ebenfalls, wie wichtig die Jugendarbeit für die Nachwuchsgewinnung der gesamten Feuerwehr Trier ist. „Die Freiwilligen Feuerwehren aber auch die Berufsfeuerwehr profitiert von der ehrenamtlichen Arbeit, die in den Jugendfeuerwehren geleistet wird“, sagte Palzer. „Ich freue mich auch sehr, dass immer mehr Mädchen in den Jugendfeuerwehren aktiv sind.“ Palzer wies auf die hohe Qualifikation der Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr hin. „Vor Ort gibt es jeweils einen Jugendwart sowie einen stellvertretenden Jugendwart, die die Gruppenstunden leiten. Alle werden an der Landesfeuerwehr-Akademie in Koblenz für dieses Ehrenamt pädagogisch nach den in Deutschland geltenden Standards ausgebildet und bekommen auch die rechtlichen Aspekte beigebracht.“

In Trier sind derzeit rund 140 Kinder und Jugendliche in zehn Jugendfeuerwehren aktiv, die 1987 gegründet wurden und an die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen angegliedert sind. Alle Jugendfeuerwehren sind im Stadtjugendfeuerwehrverband Trier organsiert. In den Jugendfeuerwehren werden Mädchen und Jungen zwischen zehn und sechzehn Jahren in regelmäßigen Übungsabenden spielerisch an Technik, Ausrüstung und den Dienst als Feuerwehrfrau oder –mann herangeführt. Daneben gibt es Freizeitangebote und alle zwei Jahre ein gemeinsames großes Zeltlager im Sommer. Weil es im Winterhalbjahr weniger gemeinsame Veranstaltungen gibt, wurde vor 32 Jahren das Völkerballturnier ins Leben gerufen, dass immer Ende November in der Toni-Chorus-Halle ausgetragen wird.

Wer Interesse an der Jugendfeuerwehr hat, kann sich an seine Freiwillige Feuerwehr vor Ort wenden oder findet Informationen im Internet unter www.feuerwehr.trier.de/freiwillige-feuerwehr/jugendfeuerwehr/

(Quelle: Stadt Trier)