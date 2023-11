30-Jährige Fahrerin donnert mit zwei Promille vor den Augen der Polizei in Pkw und flüchtet

NEUNKIRCHEN. Vor den Augen der Polizei hat eine betrunkene Autofahrerin im saarländischen Neunkirchen einen Verkehrsunfall verursacht.

Danach versuchte sie zu fliehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Beamten zufolge war die 30-Jährige am Samstag plötzlich und frontal in ein geparktes Auto gefahren.

Danach habe sie versucht zu flüchten. Eine Polizeistreife konnte sie aber nach kurzer Verfolgung stellen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 2 Promille ergeben. Deshalb habe man der Frau auf der Wache eine Blutprobe entnommen und ihren Führerschein sichergestellt.