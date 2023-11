Vor Polizeistreife gegen Fahrzeug uriniert: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Am frühen Morgen des 25.11.2023 wurde eine Polizeistreife in der Rue du Brill in Esch-Alzette auf einen Mann aufmerksam, der gegen ein Fahrzeug urinierte. Beim Anblick der Beamten begab sich der Mann zu einem Auto und stieg als Beifahrer ein.

Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest, was ein Alkoholtest bestätigte. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Der Beifahrer wurde wegen des Urinierens protokolliert.

Am selben Tag, gegen 5.00 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufmerksam, das aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise auffiel. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)