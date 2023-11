Westerwald: Unfälle auf der A3 – fünf Personen verletzt – ein Fahrer unter Drogen

NENTERSHAUSEN. Am 26.11.2023 kam es gegen 2.55 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe von Nentershausen zunächst zu einem Verkehrsunfall, verursacht durch eine seitliche Kollision zwischen zwei PKWs. Einer der PKWs kam hierbei ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das andere Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle.

Wenige Minuten später übersah ein weiterer Verkehrsteilnehmer bei nebligem Wetter das abgesicherte Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Die fünf Insassen des dritten Fahrzeugs verletzten sich hierdurch leicht. Zur weiteren Begutachtung wurden diese Personen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des liegengebliebenen Fahrzeugs hatte sich vor der Kollision aus seinem Fahrzeug entfernt und blieb unverletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer dieses Fahrzeugs unter dem Einfluss von THC stand. Er wurde weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)