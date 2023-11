Goldene Meisterbriefe verliehen: Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück ehrt Jubilare

BIRGEL. 21 Meister des Jahrgangs 1973 wurden Mitte November von der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR) für 50 Jahre Meisterwürde geehrt. Ein weiterer Meister wurde für 60 Jahre Meistertitel gewürdigt. Somit waren 17 verschiedene Gewerke versammelt, welches auch die Vielfalt des Handwerks widerspiegelte.

„Die Ehrung der Goldenen Meister ist für uns das Highlight im Veranstaltungskalender der Kreishandwerkerschaft MEHR. Damit sprechen wir die Anerkennung und Wertschätzung des Handwerks aus“, so der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Raimund Licht. „Sie alle geben der Gesellschaft etwas, was in der damaligen wie in der heutigen Zeit mit das Wertvollste ist: Ihre Zeit und Ihr Können.“

Im Bereich der Handwerkskammer Trier hatten 1973 über 163 Meister in 28 verschiedenen Berufen ihren Meistertitel abgelegt. Darunter auch der Beruf des Schriftsetzers, welcher durch die Digitalisierung dem heutigen Mediengestalter gewichen ist. Beide Berufe lassen sich kaum noch miteinander vergleichen.

Eingeladen hatte die Kreishandwerkerschaft in das historische Mühlenzentrum in Birgel. Der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Raimund Licht überreichte die Goldenen Meisterbriefe zusammen mit Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier. Müller in seiner Ansprache: „Die Verleihung des Goldenen Meisterbriefes ist auch ein Dank für das Lebenswerk an Sie als Meister, als Ausbilder, als Arbeitgeber, welches wir heute würdigen dürfen.“

Durch die Ehrungsstunde führte moderierend der stellvertretende Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft MEHR, Christian Weirich.

Die anwesenden Jubilare des Jahrgangs 1973:

Johannes Adam, Maurermeister aus Morbach-Hundheim; Josef Adam, Tischlermeister aus Brauneberg; Horst Bender, Elektroinstallateurmeister aus Deudesfeld; Gerd Daniels, Tischlermeister aus Bodenbach; Paul Dohm, Kfz-Mechanikermeister aus Arzfeld; Manfred Herlach, KfzMechanikermeister aus Morbach-Gonzerath; Franz Josef Kasel, Tischlermeister aus Speicher; Wolfgang Kickertz, Friseurmeister aus Prüm, Johann Klaes, Elektroinstallateurmeister aus Niersbach; Kurt Mertes, Kfz-Elektrikermeister aus Neustraßburg; Matthias Michels, Tischlermeister aus Bleialf; Herwig Rieger; Maurermeister aus Sensweiler; Friedhelm Schlarp, Maurermeister aus MorbachHeinzerath; Günther Schneider, Dachdeckermeister aus Gillenfeld; Josef Schüller, Schonsteinfegermeister aus Retterath; Horst Schüssler, Maurermeister aus Rockeskyll; Hans-Gerd Schütz, Kfz-Mechanikermeister aus Bleialf; Helmut Urbany, Gas-und Wasserinstallateurmeister aus Holsthum; Matthias Waldorf, Zentralheizungs-und Lüftungsbauermeister aus Niederöfflingen; Sebastian Weber, Konditormeister aus Bitburg; Horst-Peter Zey, Schriftsetzermeister aus BitburgStahl.

Die Urkunde für 60 Jahre Meisterwürde erhielt:

Josef Waldorf, Maler-und Lackierermeister aus Hinterweiler. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)