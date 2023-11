Bitburg: Betrunken und berauscht – Pkw-Fahrer kracht in parkende Autos – 45.000 Euro Schaden

BITBURG. Am Mittwoch, 22.11.2023, kam es in der Straße Rautenberg in Bitburg gegen 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher war nach ersten Ermittlungen zum Unfallzeitpunkt nicht fahrtüchtig.

Was war passiert? Ein 47 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrad abgestellten Pkw. Der abgestellte Wagen wurde dadurch gegen ein drittes, ebenfalls parkendes Fahrzeug geschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an den drei beteiligten KFZ entstand ein Schaden von insgesamt ca. 45.000 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrzeugführers. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Im November 2023 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg bereits zu 8 Verkehrsunfällen, die von der Polizei aufgenommen wurden, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder sonstigen berauschenden Mitteln standen. Vor diesem Hintergrund wird die Polizei ihre Verkehrsüberwachungsmaßnahmen intensiv fortführen; insbesondere in Bezug auf die anstehenden Veranstaltungen im Dezember.