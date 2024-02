Auszeichnung: Wolfgang Niedecken bekommt Georg-Meistermann-Preis in Wittlich

WITTLICH. Der Musiker und Maler Wolfgang Niedecken (72) wird an diesem Donnerstag mit dem Georg-Meistermann-Preis der Stiftung Stadt Wittlich ausgezeichnet. Die Laudatio hält der frühere Bundespräsident Horst Köhler, wie die Stiftung in Wittlich mitteilte. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis soll das Andenken an den Künstler Meistermann (1911-1990) und sein Engagement für Demokratie und Meinungsfreiheit wachgehalten werden.

Der Nachlass des Malers und Zeichners ist zu großen Teilen Eigentum der Stiftung Stadt Wittlich. Zuletzt war der Preis in 2018 an den ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, verliehen worden.

Niedecken hatte 1976 die Kölschrockband BAP gegründet. Seit Jahren engagiert er sich bei mehreren Projekten. 2004 wurde er Botschafter der Aktion «Gemeinsam für Afrika», ein Amt, das ihn laut Stiftung in viele krisengeschüttelte Länder Afrikas führte. 2007 gründete er das Projekt «Rebound» – zur Re-Integration ehemaliger Kindersoldaten. (Quelle: dpa)