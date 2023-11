Die ersten Punkte sollen her: Eifel-Mosel Bären empfangen Darmstadt Dukes

BITBURG. Nach vierwöchiger Pause geht es für die Eifel-Mosel Bären wieder im dem Spielbetrieb. Zu Gast sind die Dukes aus Darmstadt.

Die Dukes sind, ebenso wie die Bären, bisher ohne Punkte und haben ihre beiden bisherigen Spiele mit 2:9 gegen Bad Nauheim und 0:14 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Dennoch wollen sich die Dukes in der Hessenliga weiterentwickeln und so ihren Nachwuchs weiter fordern und vor allem fördern. Dies zeigt sich vor allem im Kader der Dukes.

Vor heimischem Publikum wollen die Bären ihre ersten Punkte in dieser Saison erspielen. Idealerweise soll natürlich ein Heimsieg her. In der längeren Pause konnten die Bären definitiv neue Kräfte sammeln, da der Oktober mit vier Spielen doch sehr an der Physis, vor allem aber an der Kaderstärke zehrte. Vergangene Saison konnten die Bären beide Spiele gegen Darmstadt gewinnen. Zu Hause gab es ein 12:5 und in Darmstadt folgte ein 3:1.

Spielbeginn ist am Sonntag, 26.11.2023, um 19.00 Uhr. Einlass in die Eissporthalle ist ab 18.30 Uhr. Tickets zum Spiel gibt es an der Abendkasse oder Online unter: https://eishockey-bitburg.vereinsticket.de. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)