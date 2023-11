Trier: Wegen Bauarbeiten – Teilsperrung in der Paulinstraße

TRIER. Wie die Trierer Stadtwerke mitteilen, kommt es ab Montag, 27. November 2023, kommt es in der Trierer Paulinstraße zu einer Teilsperrung.

Der Grund hierfür sind Hausanschlussarbeiten und der Austausch eines Hydranten. In Folge dessen werden die Straße und der Gehweg im Bereich der Haunummern 3 und 5 vollgesperrt. Die Einfahrtspur in die Paulinstraße, aus Richtung Porta-Nigra-Platz oder Simeonstraße kommend, wird an der Baustelle vorbei geführt.

Hierdurch verkürzt sich die Linksabbiegerspur aus der Paulinstraße heraus in Richtung Hauptbahnhof.

Somit bleibt die Durchfahrt durch die Paulinstraße, von allen Seiten gewährleistet. Die Baumaßnahme wird vorrausichtlich bis zum 11. Dezember 2023 andauern. Bei Fragen zur Maßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Rufnummer 0651 717 3600 gerne zur Verfügung.