Mit Preis ausgezeichnet: Trierer Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungen

TRIER. Nachhaltig veranstalten – aber wie? Zu dieser einfachen Frage, aber weitaus komplexeren Aufgabe hat die Lokale Agenda 21 im Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit der Stadt Trier und der Trier Tourismus und Marketing GmbH einen Leitfaden für Nachhaltige Veranstaltungen vor Ort veröffentlicht, der seitdem bundesweit Beachtung erfahren hat.

Nun wurde der Leitfaden als Teil des Projekts „FairWeg – Fairanstalten für alle!“ der Lokalen Agenda 21 Trier beim Wettbewerb Projekt Nachhaltigkeit 2023 in der Kategorie „Jetzt und vor Ort“ ausgezeichnet.

Projekt und Leitfaden zielen darauf ab, umfangreiches und anwendungsorientiertes Praxiswissen zu Nachhaltigkeitsthemen in der Veranstaltungsplanung und -organisation zu vermitteln. Dafür finden sich Checklisten, Kontaktübersichten und Linktipps zu Themen wie Mobilität und Anreise, Catering, Müllmanagement, Werbung sowie Inklusion und Diversität. Damit trägt der Leitfaden sowohl der ökologischen, ökonomischen als auch der sozialen Dimension des Nachhaltigkeitsbegriffs Rechnung und berücksichtigt ebenso den Facettenreichtum und die Komplexität von Veranstaltungen. Dieses Vorgehen ist deutschlandweit einzigartig.

„Nachhaltigkeit beginnt vor Ort. Unser Leitfaden ist eine ganz konkrete, praktische Hilfestellung, wie wir Nachhaltigkeit im Kultur- und Veranstaltungssektor in die Tat umsetzen können. Damit schließt er hervorragend an unser Kulturleitbild an, das Nachhaltigkeit als zentrales kulturpolitisches Handlungsfeld definiert“, erklärt Kulturdezernent Markus Nöhl. „Umso mehr freut es mich, dass unsere Initiative nun mit dieser bundesweiten Auszeichnung gewürdigt wurde. Im nächsten Schritt arbeiten wir daran, den Leitfaden flächendeckend in die Praxis zu bringen.“

Der Wettbewerb „Projekt Nachhaltigkeit“ würdigt seit vielen Jahren Unternehmen, Initiativen und Projekte, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise dem Ziel der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Insgesamt wurden bundesweit 16 Projekte und Initiativen von den Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) zusammen mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) geehrt.

Weitere Informationen zum Leitfaden, sowie zur aktuellen Arbeit im Projekt FairWeg zum nachhaltigen und inklusiven Veranstaltungsmanagement finden sich auf www.fairweg.info sowie unter www.trier-info.de/leitfaden-nachhaltige-veranstaltungen.

