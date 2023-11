Aufatmen in Idar-Oberstein: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten angetroffen

IDAR-OBERSTEIN. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei eine 13-Jährige aus Idar-Oberstein als vermisst. Das Mädchen war bereits seit dem 7. November verschwunden

Es wurde vermutet, dass sie mit zwei Freundinnen aus Frankfurt unterwegs sei. Letztmalig lokalisiert wurde eine der Freundinnen am 17. November, um 6.28 Uhr, am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main.

Nun kann die Polizei glücklicherweise Entwarnung geben: Die 13-jährige konnte am 20. November, gegen 16.30 Uhr, wohlbehalten zu Hause angetroffen werden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)