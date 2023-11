Den Schwung weiter mitnehmen: Dolphins Trier wollen die Siegesserie fortsetzen

TRIER/ZWICKAU. An diesem Samstag geht es für die Dolphins Trier zum Auswärtsspiel beim RB Zwickau e.V. (Spielbeginn Samstag 18.11., 16.00 Uhr). Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Dolphins den Schwung weiter mitnehmen und peilen den nächsten Auswärtssieg an. Dabei steht den Dolphins nach einer guten Trainingswoche voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung.

Auch Spielertrainer Dirk Paßiwan hofft wieder einsatzbereit zu sein. Nachdem er im Spiel gegen München am letzten Wochenende mit einer Rippenprellung ausgewechselt werden musste und in dieser Woche teilweise mit dem Training pausiert hat stehen die Chancen auf einen Einsatz in Zwickau gut. „Wir sind ein bisschen angeschlagen, konnten diese Woche nicht mit dem ganzen Team trainieren. Aber wir hoffen, dass wir bis zum Samstag alle fit haben und mit dem kompletten Kader spielen können“, sagt Dirk Paßiwan.



Mit Zwickau treffen die Delfine auf den zweiten Aufsteiger in Folge und auf ein starkes Team, das man keinesfalls unterschätzen sollte, wie der Dolphins-Coach warnt: „Vor der Saison wurde der Kader mit einigen Neuzugängen gut verstärkt, und mit Max Chagger haben sie ein Eigengewächs, das sich gut gemacht hat, er ist ein starker Center“. Um einen frühen Rückstand zu verhindern, wollen die Delfine hellwach ins Spiel gehen und vor allem in der Verteidigung fokussiert sein und gut stehen. Nach vorne muss das Team nach der etwas hektischen zweiten Hälfte gegen München wieder in die Spur finden und wieder seinen eigenen Rhythmus finden und das eigene Spiel spielen, so wie es in den letzten Wochen immer wieder sehr gut funktioniert hat.



Mit einem Sieg könnten die Dolphins ihren guten Saisonverlauf weiter bestätigen und sich weiter in der ersten Tabellenhälfte festsetzen und den vierten Platz festigen. Zwickau geht als Tabellenachter ins Spiel. Die Sachsen konnten bisher nur die Partie gegen die kywheelers gewinnen, haben aber immer wieder gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)