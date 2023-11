Als Wasserwerker verkleidet: Trickdiebe erbeuten Schmuck im Wert von 20.000 Euro

LUDWIGSHAFEN. Als Wasserwerker verkleidete Trickdiebe haben in Ludwigshafen Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen.

Einer der Täter klingelte am Montag bei einer Seniorin und ging mit ihr ins Badezimmer, vorgeblich um das Leitungswasser zu prüfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Zwischenzeit durchsuchte ein Komplize das Schlafzimmer.

Rund zwei Stunden später bemerkte die Frau, dass in ihrem Schlafzimmer die Schränke und diverse Schmuckschatullen durchwühlt worden waren. Die Täter werden gesucht.