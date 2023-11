LUXEMBURG. Am 16. August 2023 kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft in Luxemburg-Stadt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Mannes haben.

Alle zweckdienliche Informationen nimmt das Kommissariat Ville-Haute (public.lu) unter der Rufnummer (+352) 244 21 1000 oder per Email : Police.Villehaute@police.etat.lu entgegen. (Quelle: Police Grand-Ducale)