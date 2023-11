Schnieder attackiert Landesregierung: Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Land unterschätzt

MAINZ. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder wirft der rheinland-pfälzischen Landesregierung vor, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Land unterschätzt zu haben. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende platzten aus allen Nähten, erklärte Schnieder am Montag in Mainz. Anstatt die Kommunen durch überhastete Zuweisungen immer weiter in Nöte zu stürzen, müssten schnell Liegenschaften des Landes zur Unterbringung von Asylbewerbern bereitgestellt werden.

«Das Asylgesetz ermöglicht es doch, Asylbewerber bis zum Abschluss der Verfahren, längstens 24 Monate, zum Verbleib in zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes zu verpflichten», betonte der CDU-Fraktionschef. «Diese Möglichkeit muss genutzt werden.» Rheinland-Pfalz wolle jedoch offenbar weiterhin die Menschen schneller und früher an Dörfer, Städte und Landkreise verteilen. «Dabei stehen unsere Kommunen mit dem Rücken an der Wand – räumlich, sächlich, personell und finanziell ist die Belastungsgrenze längst erreicht.»

«Was wir brauchen, ist eine restriktivere Praxis bei der Zuweisung von Asylbewerbern zur Entlastung der Kommunen – und nicht das Gegenteil, so wie es die Landesregierung schon länger praktiziert und auch zukünftig vorhat», mahnte Schnieder. «So kann es nicht weitergehen.» Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) unterschätzten den sozialen Sprengstoff, der durch das Vorgehen des Landes entstehe. (Quelle: dpa)