Region: Sechsstelliger Schaden bei Balkonbrand – Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus

IDAR-OBERSTEIN. Am 13.11.2023, gegen 0.00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Idar-Oberstein über den Brand eines Balkons an einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Idar in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei stand der Balkon im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand.

Durch die Polizeikräfte konnte das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vollständig evakuiert werden. Durch diese konnte der Brand schnell abgelöscht und somit ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnungen verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Eurobereich geschätzt. Personenschaden entstand nicht. Angaben zur Brandursache können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein übernommen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwache 1 mit etwa 40 Personen im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Trier)