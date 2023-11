Vulkaneifel: Auf regennasser B410 gegen Hang gekracht – 25-Jährige ins Krankenhaus

BOXBERG. Am 7.11.2023 befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Kelberg gegen 8.26 Uhr mit ihrem Personenkraftwagen die B410 von Boxberg in Richtung der A1.

Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit einem Hang.

Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass dieses abgeschleppt werden musste. Die Fahrzeugführerin wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)