++ Region: Mildes und weitgehend trockenes Herbstwetter – morgen etwas Regen ++

OFFENBACH. Am Mittwoch bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselnd bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Erst am Abend können die Wolken von Westen her dichter werden und nördlich von Mosel und Lahn Regen bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13, in Hochlagen zwischen 7 und 9 Grad. In den höheren Gebieten sind zudem teils starke Böen möglich, zum Abend kann es in Kammlagen der Eifel auch stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Donnerstag breitet sich der Regen von Nordwesten nach Südosten aus, wie die Meteorologen mitteilten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad. Der Donnerstag startet zunächst bedeckt und regnerisch, tagsüber kann es dann auch Auflockerungen geben. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 8 und 12, in höheren Lagen zwischen 6 und 9 Grad. (Quelle: dpa)