Mörder nach einer Woche weiterhin auf der Flucht – FDP will Regierung dazu befragen

GERMERSHEIM/MAINZL. Der Mörder, der bei einem bewachten Ausgang aus dem Gefängnis in Bruchsal geflohen ist, ist auch nach einer Woche weiterhin auf der Flucht. Es gebe nichts Neues zur Fahndung nach dem Mann, sagte ein Polizeisprecher am heutigen Mittwochmorgen.

Der Geflohene aus dem Gefängnis im Landkreis Karlsruhe nutzte am Montag vergangener Woche einen bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) zur Flucht. Das Thema ist nun auch im Landtag angekommen: Die FDP will am Mittwoch (14.30) die Regierung dazu befragen, wie es zu der Flucht kommen konnte und der Mann so schnell seine Fußfessel lösen konnte. Außerdem soll unter anderem geklärt werden, warum dem Mörder mehrere Treffen mit seiner Familie außerhalb des Gefängnisses gewährt wurden.

Dort sollte der 43-Jährige vergangene Woche unter Aufsicht von zwei Polizeibeamten seine Frau und Kinder treffen. Seit 2012 sitzt der Mann eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ab. Laut Angaben des Landeskriminalamts (LKA) vom Dienstag gibt es über 60 Hinweise und Spuren, denen die Beamten nachgehen. (Quelle: dpa)