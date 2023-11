Trier: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge immer jünger – Herausforderungen für Jugendhilfe

TRIER. Wie der SWR berichtet, kommen immer jüngere unbegleitete Flüchtlinge in Trier an. Diese seien zunehmend unter 16 Jahre alt, was das Trierer Schwerpunktjugendamt und das Jugendhilfezentrum Helenenberg in Trägerschaft der Salesianer Don Boscos vor Herausforderungen stellt.

Das Trierer Schwerpunktjugendamt ist für 15 Kommunen in Rheinland-Pfalz zuständig. Es ist die erste Anlaufstelle der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Während des acht- bis zwölfwöchigen Clearings-Verfahrens, in dem die Perspektive der jungen Menschen geklärt wird, wird ein Teil auf dem Helenenberg betreut.

Im Jahr 2022 hat das Schwerpunktjugendamt Trier laut Integrationsministerium 700 unbegleitete Flüchtlinge im Clearing-Verfahren betreut, in diesem Jahr waren es bis Mitte Oktober bereits 660. Hauptherkunftsländer sind Syrien und Afghanistan, in den letzten Monaten auch verstärkt die Türkei sowie Staaten in Nord- und Zentralafrika.

In der Jugendhilfeeinrichtung erhalten Sie Deutschunterricht und werden beim Gesundheitscheck sowie Behördengängen begleitet. Das Hauptproblem besteht für den Leiter Jugendhilfeeinrichtung Don Bosco, Michael Schneider, darin, geeignete Fachkräfte zu finden, die entsprechend breit aufgestellt sind, um die Jugendlichen aufzufangen und sie zugleich kompetent bei Behördengängen zu unterstützen. (Quelle: SWR)