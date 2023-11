++ Saarland: 22-jährige Natascha Jung wird vermisst ++

SAARLOUIS. Aktuell fahndet die Polizei nach der 22-jährigen Natascha Jung aus Dillingen. Diese hatte letztmalig am frühen Morgen des 1.11.2023, gegen 5.00 Uhr, Kontakt zu Angehörigen und wird seitdem vermisst.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Vermutlich hielt sie sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zuletzt im Bereich Saarlouis auf. Hinweise zum Aufenthalt von Frau Jung bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email an: PI-Saarlouis@polizei.slpol.de. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)