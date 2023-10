Hintertür aufgehebelt, sämtliche Räume durchsucht: Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den letzten Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 30.10.2023 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Avenue Dr Gaasch in Rodingen, wo bislang unbekannte Täter über ein offenes Fenster ins Innere gelangen und mehrere Gegenstände entwendeten.

Gegen Abend wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Differdange in Zolwer gemeldet, bei dem ein bislang unbekannter Täter die Hintertür des Hauses aufhebelte, sämtliche Räume durchsuchte und anschließend flüchtete.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)