Saarburg: Einbruch in Erdgeschosswohnung – Diebe klauen wertvollen Schmuck

SAARBURG. Am Samstag, den 28.10.2023, kam es in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Saarburg. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in o.g. Zeitraum im Stadtteil Niederleuken werden an die Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Trier)