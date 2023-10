Autobahn-Unfall in RLP: LKW kollidiert mit Böschung – Anhänger kippt auf die Seite

WEITERSBURG. Am 28.10.2023 kam gegen 7.45 Uhr ein alleinbeteiligter Gliederzug im Bereich der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach bei Kilometer 14,800 in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte der Gliederzug mit der Böschung, woraufhin der Anhänger kippte und im Bereich des Seiten- und rechten Fahrstreifens zum Liegen kam. Der 28-Jährige Fahrer wurde bei diesem Unfall erfreulicherweise nicht verletzt.

Die Bergungsarbeiten, die die Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens zur Folge hatten, konnten gegen 12.45 Uhr beendet werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)