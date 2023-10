Trickdiebstahl in Konzer Gaststätte: Diebe fliehen in dunkler Limousine

KONZ. Am Samstag, den 28.10.2023, kam es gegen 11.30 Uhr in der Brunostraße Konz zu einem Trickdiebstahl in einer Gaststätte.

Zwei dunkel gekleidete Männer osteuropäischen Phänotyps betraten die Lokalität. Beide Männer verwickeln die dortige Bedienung bzw. dortige Gäste in ein Gespräch, während einer der Männer in die Kasse griff und etwa 400 Euro Bargeld entwendete.

Anschließend flüchteten die beiden Männer in einem vor der Gaststätte mit Fahrer besetzten dunklen PKW (Limousine), vermutlich britisches Kennzeichen, in unbekannte Richtung. Anschließende Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (Telefon: 06501/9268-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)