Bitte um Mithilfe: Polizei in der Region sucht nach vermisster 14-jährigen Ylvie

IDAR-OBERSTEIN/HERBORN. Seit Dienstag, den 24. Oktober 2023 wird die 14-jährige Ylvie B. aus Herborn bei Idar-Oberstein vermisst.

An diesem Tag wurde sie letztmalig gegen 20:10 Uhr an der Sparkasse in Herborn gesehen und ist seit dem unbekannten Aufenthalts.

Ylvie ist ca. 165 cm groß, hat eine normale Statur und lange braune Haare. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Ylvie eine schwarze Jacke der Marke Nike sowie einen braunen Sweater und eine schwarze Jogginghose von Nike. Weiter trug sie Sneaker von Nike. Diese sind vermutlich blau/weiß oder rot/weiß.

Gegebenenfalls führt sie einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Ylvie gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten?

Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein rund um die Uhr unter 06781 5610 entgegen.