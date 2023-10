Trier: Klinikum Mutterhaus erhält zum 4. Mal in Folge Nachhaltigkeitszertifikat

Bereits zum vierten Mal in Folge hat Deutschlands größter Entsorger Remondis in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT dem Klinikum Mutterhaus in diesem Jahr ein Nachhaltigkeitszertifikat verliehen.