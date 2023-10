Großartiges Engagement – Wildtierzentrum Saarburg mit mit Deutschem Tierschutzpreis geehrt

BERLIN/SAARBURG. Tolle Auszeichnung für das Wildtierzentrum in Saarurg: Der Verein, welcher jährlich über 2.000 heimische Wildtiere aus rund 60 Arten aufnimmt, gesund gepflegt und für ein Leben in Freiheit fit macht, wurde mit dem Tierschutzpreis des deutschen Tierschutzbundes in der Sonderkategorie “Wildtierhilfe” ausgezeichnet.

„Wildtiere sind vielen menschengemachten Gefahren ausgesetzt. Straßenverkehr, Stacheldrähte, Gift, Bejagung, Futterknappheit und Lebensraumzerstörung durch zunehmende Besiedlung sind ernsthafte Bedrohungen. Dennoch fühlt sich kaum jemand für verletzte oder verwaiste Wildtiere zuständig. Es sind die ehrenamtlich geführten Auffangstationen und Pflegestellen, die sich dieser Tiere annehmen, sie aufpäppeln und auf die Wiederauswilderung vorbereiten. Ihr selbstloser Einsatz ist wertvoll und unverzichtbar“, lobte Stefanie Hertel in ihrer Laudatio.

Stellvertretend für die vielen im Wildtierschutz engagierten Tierschützer ging der Preis in der diesjährigen Sonderkategorie „Wildtierhilfe“ an vier Preisträger.

Die 1. Vorsitzende des Saarburger Vereins, Patricia Welscher sowie die 2. Vorsitzende, Katharina Marx, waren vor Ort und haben den Preis entgegen genommen. “Wir sind sehr glücklich, dass unser Verein diesen Preis erhalten hat, das Preisgeld in Höhe von 500€ wird natürlich den Tieren zugute kommen”, teilt die Wildtierhilfe in den Social-Media mit.

HIER könnt ihr die tolle Arbeit des Wildtierzentrum Saarburg unterstützen