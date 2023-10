Kellertüren aufgebrochen, Räume durchwühlt: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale vermeldet mehrere Einbrüche an den letzten beiden Tagen.

So zum Beispiel am Abend des 25.10.2023 in ein Einfamilienhaus in der Rue de Welscheid in Warken, wo ein bislang unbekannter Täter eine Garagentür beschädigte, um ins Innere zu gelangen und anschließend sämtliche Räume durchwühlte.

Ein weiterer Einbruch wurde am 26.10.2023, gegen 0.45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Rue Louis XIV in Luxemburg-Merl gemeldet. Hier brach ein Täter nach ersten Erkenntnissen mehrere Kellertüren auf und flüchtete anschließend. (Quelle: Police Grand-Ducale)