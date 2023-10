TRIER. Bislang unbekannte Täter warfen am Mittwoch, den 25. Oktober, zwischen 13.00 Uhr und 22.30 Uhr, mit einem Stein das Fenster einer Zahnarztpraxis in der Kutzbachstraße in Trier ein. So gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden. (Polizeipräsidium Trier)