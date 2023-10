“Laterne, Laterne…” – Martinszüge 2023 in den Trierer Stadtvierteln – die Termine

TRIER. Mit bunten Laternen, Sankt Martin zu Pferd, mit Musikvereinen und viel Gesang – so ziehen ab dem 8. November wieder rund 20 Martinszüge durch die Trierer Stadtviertel. In der Regel beginnen die Züge nach 17 Uhr, so dass es schon dämmrig oder richtig dunkel ist. Autofahrerinnen und Autofahrer werden um besondere Rücksicht im Straßenverkehr gebeten, wenn Kinder und Eltern mit Laternen in Sicht sind oder ein Umzug die Straßen kreuzt. In Trier sind unter anderem folgende Martinszüge geplant:

Mittwoch, 8. November:

Ehrang: Beginn 17.30 Uhr. Start in der Fröhlicherstraße, Ende am Markplatz. Donnerstag, 9. November:

Biewer: Beginn 18 Uhr. Start im Achterweg, Ende auf dem Sportplatz Biewer.

Feyen: Beginn 18 Uhr. Start bei der Kirche St. Valerius, Ende auf dem Sportplatzgelände Clara-Viebig-Straße.

Mariahof: Beginn 17.45 Uhr. Start am Kirchplatz St. Michael, Ende auf dem Wanderparkplatz. Freitag, 10. November:

Gartenfeld: Beginn 18 Uhr. Start in der Agritiusstraße, Ende am Platz an der St. Agritiuskirche.

Heiligkreuz: Beginn 17 Uhr. Start am Kirchplatz in Alt-Heiligkreuz, Ende an der Kirche St. Maternus in Neu-Heiligkreuz.

Innenstadt/Trier-Nord: Beginn 18 Uhr. Start auf dem Platz an der Karl-Berg-Musikschule, Ende an der Kirche St. Martin. Dieser große Martinszug führt zur Porta Nigra und zurück nach Trier-Nord und kreuzt dabei zweimal die Nordallee.

Irsch: Beginn 18 Uhr. Start in der Georgstraße, Ende am Sportplatz.

Neu-Kürenz: Beginn 17.45 Uhr. Start an der Kita St. Augustinus, Ende Parkplatz Restaurant Vierjahreszeiten.

Pfalzel: Beginn 18 Uhr. Start auf dem Kirchplatz, Ende am Sportplatz/An der Bastion.

Ruwer: Beginn 18.30 Uhr. Start auf dem Schulhof der Grundschule, Ende auf dem Festplatz Hüsterwiese

Zewen: Beginn 18 Uhr. Start beim Pfarrheim in der Turmstraße, Ende in der Fröbelstraße. Samstag, 11. November:

Ehrang, auf der Bausch: Beginn 18 Uhr. Start und Ende am Parkplatz auf der Bausch.

Filsch: Beginn 18.30 Uhr. Start bei der Kita im Freschfeld, Ende am Spritzenhaus Filsch in der Ahrstraße.

Kernscheid: Beginn 17.30 Uhr. Start bei der Mehrzweckhalle Auf der Redoute, Ende am Sportplatz Brubacher Weg.

Tarforst: Beginn 18 Uhr. Start und Ende an der Pfarrkirche St. Andreas. Sonntag, 12. November:

Alt-Kürenz: Beginn 18 Uhr. Start in der Domänenstraße, Ende im Schlosspark.

Euren: Beginn 18 Uhr. Start an der Pfarrkirche St. Helena, Ende in der Straße Vor Plein.