Luxemburg: Einsatz von Spezialeinheiten – Suff-Fahrer bedroht Polizisten bei Kontrolle mit Waffe

DONKELS/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde der Polizei am Freitagabend gegen 21.00 Uhr ein Fahrzeug in Doncols gemeldet, welches zuvor ein gefährliches Fahrverhalten an den Tag gelegt haben soll.

Um die Meldung zu überprüfen und dem Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss nachzugehen, begab sich eine Polizeistreife an die Adresse des bereits zuhause eingetroffenen Fahrers.

Vor Ort verweigerte der sichtlich angetrunkene Mann den Alkoholtest, zeigte sich unkooperativ als die Beamten ihm die Prozeduren erklärten und schlug die Tür vor ihnen zu. Während die Polizisten draußen am Dienstwagen Formulare ausfüllten, öffnete der Mann die Tür erneut und zielte mit einer Waffe in Richtung der beiden Beamten. Diese gingen sofort in Deckung und forderten Verstärkung an.

Mit der Unterstützung der Spezialeinheit der Polizei konnte der Mann, welcher sich wieder in das Innere zurückgezogen hatte dazu gebracht werden, sich zu stellen. Im Zuge der darauffolgenden Hausdurchsuchung wurden mehrere Messer sowie drei Luftdruckpistolen, darunter die Tatwaffe, gesichert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll wegen Rebellion mit Waffen und Drohungen erstellt. Die Waffen sowie ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Aufgrund des verweigerten Alkoholtests wurde des Weiteren der Führerschein entzogen. Nach den getätigten Amtshandlungen konnte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Zahlreiche Polizeistreifen sowie die Hundestaffel und die Spezialeinheit der Polizei waren am Einsatz beteiligt.