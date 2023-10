Einstimmig nominiert – SPD Rheinland-Pfalz nominert Spitzenkandidaten für Europawahl

MAINZ. Daniel Stich soll Spitzenkandidat der SPD in Rheinland-Pfalz zur Europawahl werden. Der Landesvorstand habe Stich am Freitag einstimmig nominiert, teilte der Landesverband am Abend mit. Die endgültige Entscheidung über die Landesliste wollen die Sozialdemokraten am 4. November treffen. Die Europawahl findet am 9. Juni 2024 statt.

«Ich will, dass wir in Europa nicht in nationale Muster zurückfallen, sondern gemeinsam die Herausforderungen der Zeit angehen», erklärte Stich laut Mitteilung. «Dekarbonisierung, Digitalisierung, neue Arbeitstechnologien, die Wasserstoffwirtschaft – wir in Rheinland-Pfalz wollen mit sozialdemokratischem Ansatz Gewinner dieser Transformation sein.» Für diese Aufgabe brauche man die EU als starken Partner. «Ich will dafür sorgen, dass diese Partnerschaft gelingt.»

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz bezeichnete Stich als überzeugten Europäer. «Mit seinen Erfahrungen in der Partei und in den Ministerien in Rheinland-Pfalz kennt er unser Land und wird es auf europäischer Ebene gut vertreten.»

Stich arbeitet laut Mitteilung aktuell als Ministerialdirektor beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit. Zuvor war der 47-Jährige unter anderem Landesgeschäftsführer und Generalsekretär des SPD-Landesverbands Rheinland-Pfalz. Aktuell ist er dessen Schatzmeister.