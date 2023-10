HERMESKEIL. Am vergangenen Wochenende, 13. – 16. Oktober 2023, wurden in der Koblenzer Straße in Hermeskeil drei Verkehrszeichen von den Haltemasten entwendet.

Konkret handelt es sich um Haltverbotsschilder und ein Zusatzschild. Möglicherweise ist der Besitz des ungewöhnlichen Diebesgutes beim Täter aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (06503/91 51 – 0) entgegen. (Quelle: )