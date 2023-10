Handbremse vergessen: Tranporter landet im Fluss – Fahrerin verletzt

WOLFSTEIN/KUSEL. Am Mittwochmorgen stieg eine Frau vor Beginn der Fahrt mit ihrem Transporter in der Lauterstraße in Wolfstein nochmals aus, um die Frontscheibe vom Eis zu befreien. Hierbei vergaß sie die Handbremse anzuziehen.

Das Fahrzeug kam ins Rollen und kam im Fluss “Lauter” zum Stehen. Die Fahrerin versuchte noch, während der Transporter bereits in Bewegung war, die Handbremse zu ziehen, was ihr jedoch nicht gelang.

Hierbei verletzte die Fahrerin sich, wurde vom Rettungsdienst versorgt und ihn eine Klinik eingeliefert.

Außer der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde im Einsatz. Diese musste das beschädigte Fahrzeug aus dem Fluss bergen.